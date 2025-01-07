先禮後兵　5位騎練一月盃論戰

1800米三級賽一月盃周三上演，羅富全派出「越駿歡欣」、「發財先鋒」及「港林福將」爭勝，他先後憑「精明才子」、「發財先鋒」及「越駿歡欣」3奪一月盃。

巴度先後於2019年及2024年兩度為羅富全摘下一月盃，今仗繼續夥拍「越駿歡欣」爭功，巴度說：「馬兒在角逐國際賽事時表現出色，相信牠今仗的爭勝機會不俗，只是須負重磅上陣，排檔也有點棘手，且看屆時步速如何。不過馬兒的衝刺力強，加速力也佳，希望能交出佳作。」

「港林福將」迄今5次角逐跑馬地1800米取得3勝，梁家俊希望此駒能首奪分級賽，他說：「負輕磅應對牠的發揮大有幫助，我們今仗抽得好檔，加上馬兒無論帶頭抑或居第2或第3位也可，我們讓馬兒順着步韻競跑。」

「智取神駒」自6檔出閘，布文說：「牠的表現十分準繩，雖然過去12至18個月曾出爭不同班次和途程，但我真的認為今仗適合牠發揮。馬兒上仗自較外檔位出閘後，我採取與過往有點不同的方式策騎牠，認為應嘗試讓牠留後競跑，我上仗並無刻意讓馬兒留得那麼後，不過當時還剩下一圈的途程，我們有充足的時間追前。如果馬兒能在上仗後繼續進步，今仗肯定有力躋身前列。今仗讓我有機會佔取較前位置，但即使如此，我仍認為在早段可以毋須太心急，這樣才可讓牠發揮出最佳水準。」

另一邊廂，艾兆禮將策騎「浪漫老撾」角逐一月盃，他說︰「馬兒今仗排檔甚佳，雖然增程至1800米，但以牠上仗勝出時的走勢看來，途程應不成問題，可望憑輕磅之利取得佳績。」

希斯派出「久久為攻」出爭一月盃，他說：「從馬兒上仗的表現來看，可見牠有力應付較高班賽事。牠在陣上總能保持良好走勢，且看牠能否在這項分級賽中爭勝。」

至於第8場三班1200米，艾道拿將夥拍「加州得力」上陣，他說：「牠於上仗報捷前雖久未獲勝，但絕對具備應付該四班的實力，甚至有力挑戰三班賽。」