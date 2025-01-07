【張基焦點】翠湖烈風突襲谷草

賀賢自從上個月22日憑「嘉應奇兵」建功後，一直未能再添進帳，而在周三跑馬地賽事，則派出6駒上陣，不乏邊線角色，「翠湖烈風」仄準後回師谷草1200米，不能忽視。另外，「整蠱專家」今次做足工夫強配潘頓，擺明打硬仗。「運來伍寶」加盟游達榮馬房後演出有進步，未必要落五班，要吼實。「椒椒醒」今次重配較熟手的巴度，操練工夫亦好，可施回馬槍。

第5場四班1200米，「翠湖烈風」初出一役戴眼罩留後跑同程後上追至季軍，前仗則搶口落敗，剛戰卻除罩轉場增程跑1400米，還要搶前放，試馬味極濃，卻於強組輸不遠，復課後試泥閘則教留後，今回抽5檔好位，對手不算太強，本身跑得少具進步空間，不能忽視。

第9場三班1800米，「整蠱專家」智利自購馬需要時間適應，前仗突然跑此程擺前走有頭有尾得季軍，上仗轉跑田草1600米卻無做工夫，起步居後中段再上前，自然無表現，敗後復課則猛做工夫，既有拍跳又彈細閘，兼且改以潘頓掛帥，值得留意。

第2場四班1200米，「運來伍寶」自購馬來港後11戰從未跑入三甲，質素不會太突出，但又未必太差，或者在上手馬房未適應，亦未能用啱配備，轉馬房後跑兩仗，除了防沙眼罩改用眼罩，都跑得不差，抽外檔也肯追，今次跑谷草抽2檔，未必要留太後，在新西蘭贏馬時也貼欄走，有望開齋。

第8場三班1200米，「椒椒醒」今季賽績硬淨，上仗賽前試大閘表現一般，結果陣上真的未能交出水準，今次復課試泥閘走勢吸引，對手不強兼有步速，可補中。