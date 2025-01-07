【進階選項】勁速威龍轉場變身

最近賽事大家將焦點放在潘頓敲鐘準備破紀錄一刻，一人獨大境況如無意外可保持至季尾。相反練馬師榜爭持激烈，由領先伍鵬志去到排11位的告東尼相差不足10W。練馬師輪流威，方仔季初衝一段後靜止，蔡約翰此時則追落後，穩打穩紮的呂健威上季勇奪冠軍練馬師寶座，但今季部分賽事出馬偏少仍取得成績，國際賽日4W風頭不比贏幾場G1的馬房遜色。

2025首次谷戰，呂廐亦只精兵制派4駒，尾場「勁速威龍」上季參加4歲系列3關，雖無功但亦所負不遠，證明本身底子甚佳，可惜5月時右骨盆受傷，今季復出首仗1400米路短沿欄有追勢，再出跑一哩跟前沿途三疊望空等於無跑過。復課重新由何澤堯接手，先試一課直路閘，再試泥閘終點前愈衝愈勁，狀態回復九分水準。既然剛戰「水晶酒杯」亦可突然變身，「勁速威龍」情況亦頗近似，谷草A欄經常塞車，外檔後追反而更妙，上季尾二班田草1800米對手強勁追回第5名，應付今組對手綽綽有餘。

第4場「勇敢歡欣」毛色肖母為棕色馬，縱出自短途父系「情深義重」，長線可能1400米甚至一哩才為其強項，但現時谷草四班1200米拆組賽水準甚低，只要馬有質素便夠用。上場賽前試閘其實普通，但落場跑憑1檔慳住，最後百多米才轉弱又比想像中跑得好。熱身後再磨幾課上力，再抽到內檔預期有進一步演出，半冷門可先押一注。