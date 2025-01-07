【獨門秘技】艾兆禮谷戰搏得「開心」

艾兆禮暫勝15W成績中規中矩，但有29場亞軍都頗失運，15W中有10場為谷草，甚喜在細場搏殺，12月11日騎7駒2勝2位，11月27日7駒2勝，11月6日5駒2勝，10月9日6駒1勝3位，9月18日4駒1勝2位，今次騎6駒蠢蠢欲動，值得留意。

第2場四班1200米，「綠族威」近9仗全有獎金，演出穩健，雖然仍未出頭，但近兩仗同程第2俱僅負，已認定最佳出路，鬥志鮮明，前領馬10檔當然有影響，但前仗4檔亦有二疊，沿途跟實「辣得金」，末段出頭後僅不敵最近三班再贏的「勇霸龍」，證明並非一味要貼欄放，今仗內側有「好好紛」及「辣得凌厲」放，「綠族威」跟好位仲好跑，有力出頭。

第5場四班1200米，「開心樂園」愈跑愈進步之4歲馬，大前仗1400米跑均速第2，只敗於超級馬「但求開心」，再出縮程太促但可守好位末段透出挫「神馳」，難度頗高，證明評分有上升空間，11檔預料跑法可如「綠族威」般，呂廐當打馬值得信賴。■西門獨

西門獨Q過關

第2場11綠族威

拖 2炯炯有神4金匯昇昇12運來伍寶

第5場4開心樂園

拖 2綫路達飛5健康心靈8泰泰精神