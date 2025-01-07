【三重彩地帶】呢支「導彈」無堅不摧

第1場五班1650米，「聰明導彈」今季同程兩度入Q，頭馬「馬特峰」及「追風」再出非冠即亞，賽績高水，9歲馬衝程愈來愈短，谷草已是唯一出路，既然有合適賽程必好好把握，霍宏聲近期騎後上馬佳作頻頻，值得信賴。

「馬特峰」贏完谷草同程轉跑田草一哩排14檔形勢欠佳只僅敗，表現箭嘴向上。「冠寶駒」勝在可前置，在谷草賺多過蝕。「進優自在」連續兩場上名，近況有水準，只差在同程能力未算證明太多。「金德義」上場未能望空大敗有藉口，畢竟上季四班兩度入Q，現時跑五班有力討價還價。

第3場四班1650米，「領創動力」近兩場配兩大高手潘頓及麥道朗竟沿途走外疊而敗，或可歸咎於排外檔，今場2檔斷估何澤堯唔會走出外疊，跑番季初連場入位的水準，三甲穩健，何澤堯與沈集成上名率近六成，值得信賴的騎練拍檔。

潘頓揀「瀧澤飛駒」而捨連捷的「追風」，近期一哥極少揀錯馬，「瀧澤飛駒」可秤先一點。「三軍勇將」至今未上名但曾有接近走勢，未郁手純粹馬房部署謀定而動，同父馬可扳至一哩，今次增程要小心這匹暗牌馬。「超勁寶寶」前次後追得殿軍有點驚喜，年長後未必一味靠放。■海東