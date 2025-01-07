【耀眼精選】炯炯有神檔靚對手弱

今期終於復常周中安排響谷草上演夜賽，唔係編跑一月盃嘅話，今次夜賽嘅水準認真係弱過藥煲，尤其係四班1200米又再一拆三，弱上加弱。

第2場四班1200米，「炯炯有神」廖康銘今季接手一出即勝招牌省到立立靚，以頭位力壓當晚初出嘅「真心傳奇」，後駒再出谷草短途又跑第2，第3仗轉戰沙田末段掟出最外疊如入無人之境，輕取對手打開勝門，贏馬姿態超晒班，間接反映「炯炯有神」亦唔簡單。

「炯炯有神」上仗總場次236場，排10檔起步，早段鞍上人避免外疊游走蝕位，加上響正前面嘅「熊噹噹」收慢被迫夾硬捉後，轉首彎時搞到匹馬窒步側晒頭影響作戰情緒。響偏慢步速下彎位三疊入八疊出，以一個必輸嘅跑法由尾2追入第8名，落後頭馬「你知我得」 3個多馬位，距離輸過畀佢嘅亞軍「真心傳奇」3個馬位。重整沿途際遇及陣上意外，「炯炯有神」應在「真心傳奇」身後1馬位過終點。今次同班同組編跑3場打散實力馬，遇到嘅對手係季內最弱一次，再幸運地抽到1檔食胡位，「炯炯有神」跑出水準穩入三甲。

游達榮馬房的「無極勇將」季內谷草4戰連場接近，今仗改配有騎功、有鬥志嘅貝知仁壓陣，可望大幅提升名次。