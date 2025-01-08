【分秒在握】阻完再來安車平五路

田泰安今季成績平平，莫講話要保住「二哥」位置，甚至目前更只排騎師榜第5位，頭馬比霍宏聲更少，而只與潘明輝看齊。今次騎者重新接手「家樂龍駒」，人馬兩度合作非冠即亞，信得過！

5歲「家樂龍駒」在港踏入第2個季度，由於里程用得不多，因此仍有上升空間，其實此駒來港初期表現只平平，但由上季尾開始逐漸納正軌，並且交出穩定表現。上季此駒4月中首度上名，鞍上人就係田泰安，及後兩戰均配巴度，但就只能維持上名而未勝，直至季尾一役，此駒重配田泰安，就跟守好位下一舉殺敗對手，初嘗在港勝利滋味。

今季「家樂龍駒」10月中復出，潘頓接手成為大熱，結果直路一度無路可上之下，最終仍能力克對手取得跨季連捷。到了前仗騎師錦標賽夜，此駒抽籤配上簡國能，早段一留再留至尾2，但直路於大外疊望空後，仍有能力追回第2，頭馬「晨曦儷人」再出再勝，「家樂龍駒」屈居第2，亦算雖敗猶榮了。

上仗「家樂龍駒」初配布文，早段又係留到尾列，雖然直路已移出外疊打算追趕，無奈全條直路均未能望空，結果按韁下過終點，體力消耗不大之下，就當是一課大閘好了。今次回配最合拍的田泰安，有埋4檔之助，以鞍上人慣常騎法，應不會留得太後，以此駒後勁，直路鬥衝，當真誰怕誰？

■長風

第8場 1家樂龍駒 8椒椒醒

3有財有勢 4連連幸運