【場地點樣】谷草今晚A欄夜賽掛牌好地

拆禮物日之後，相隔接近兩個星期，再有2025年首次跑馬地夜賽，共編9場草地賽事，並以全闊A跑道進行角逐，頭場開跑時間為晚上6時40分，就今晨場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數為2.71。

對上一次A欄賽事，正係12月份舉行嘅國際騎師錦標賽之夜，而經過跨年空檔，今之使用A欄作賽，內疊場地會否令騎練在取位部署上有所憧憬，事實亦難以太過樂觀，今年冬草情況，顯然並非理想，兩條草地跑道，俱出現不少枯黃顏色，正如香港國際賽，過往綠草如茵情況，今季並不復見。

就以上期國際騎師錦標賽之夜，A欄於直路上依然出現偏差情況，頭馬起碼亦要跑二疊，中外檔全力衝刺優勢可謂一面倒，有沿欄或是內疊偷位衝刺馬匹，短兵相接下，鬥輸情況絕對係百分百，所以今次雖然回復以A欄競逐，騎師識執生，直路中外疊衝刺，肯定唔會失禮。

潘頓自從元旦日起，連續兩次於沙田日賽贏馬敲鐘，向破韋達在港贏馬最多舊紀錄步步進迫，今晚就會力爭首度於跑馬地敲鐘，以佢跑A欄向來係信心保證，騎師賽跑A欄憑「追風」食頭胡，走位相當醒神，今晚繼續數胡鬥志可取，依然值得視為重心指標。

潘頓近期向