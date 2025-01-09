【賽後報告】精英至尊捐死位　田泰安被指錯判

是晚賽後報告撮要：

第1場：見習騎師黃智弘（「冠寶駒」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近100米處時容許坐騎在尚未充分帶離「進優自在」下向外斜跑，導致該駒被帶向外跑，偏離應有的跑線，以及「太陽高高」在「進優自在」與「飛馬將軍」之間受擠迫之際須勒避。小組判罰見習騎師黃智弘於1月19日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定黃智弘的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

「馬有運」入閘後以後足豎立，將一對前腿擱在閘門上。獸醫認為此駒左前腿有傷口，因而不適宜出賽，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。小組著令「馬有運」必須進行閘廂練習而令司閘員滿意，繼而連續多次在香港試閘及格，並且通過獸醫檢驗後，才可再次出賽。「聰明導彈」出閘緩慢。賽後，霍宏聲報告，坐騎沿途走勢欠佳，直路上未能上前，但他未能就坐騎令人失望的表現提供解釋。

第2場：「綠族威」心律不正常。

第3場：被查詢有關他於早段「寶成智星」的騎法，以及坐騎未有保持帶頭的原因時，周俊樂確認他獲發的指示是於早段顯示有意讓坐騎帶頭，以及以讓坐騎帶頭的方式策騎。他說，他於起步後不久催策坐騎，其後察覺到「超勁寶寶」推進至坐騎外側，他認為坐騎未能抗衡該駒，因而於趨近首個彎位時開始讓該駒超越坐騎。他說，當他讓「超勁寶寶」超越坐騎時，坐騎在被收慢之際昂首，首次轉彎時走勢笨拙。

他續說，坐騎於轉直路彎時向著「瀧澤飛駒」外閃，他因而須修正坐騎以避開該駒，其後他得以在直路上力策坐騎。小組考慮了周俊樂的解釋後告誡他，他於早段在「超勁寶寶」推進至坐騎外側之際過早放棄帶頭屬判斷錯誤，他應盡可能確保按照由馬主及練馬師發出的指示策騎坐騎。

「三冠勇將」最後200米內閃，導致布文於接近150米處時改以右手握鞭。「超級龍珠」及「領創動力」氣管內有很多血。

第4場：「美麗之光」在運往跑馬地馬場途中煩躁不安，一對前腿均輕微擦傷，其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。直路彎一度受困，直路上在催策下內閃。

第5場：被查詢有關他在直路上「泰泰精神」的騎法時，潘頓表示，他認為「翠湖烈風」正受催策，因此他嘗試將該駒帶向外跑以讓坐騎在「綫路達飛」外側望空。他說，他在開始進行該做法前，認為在「心想事成」與「綫路達飛」之間沒有空位，而該做法是他在作決定時能讓坐騎望空的唯一選擇。因此，坐騎數度與「翠湖烈風」互相觸碰，過了200米處後在一段途程上在「綫路達飛」之後嚴重受困。小組認為潘頓在此情況下採取的策略屬合理。

「翠湖烈風」被「泰泰精神」大力碰撞，因而失去平衡。小組譴責潘頓，並告誡他應在坐騎保持位置時較實際更早停止嘗試取位。

被查詢有關他於轉直路彎時「精英至尊」的騎法，以及他未有將坐騎移至「開心樂園」外側以望空的原因時，田泰安表示，他獲指示自外檔出閘後讓坐騎順其自然地跑及佔取中間之後的位置。他說，他也獲指示讓坐騎留力以在直路上最後250米衝刺，因為坐騎衝刺力短暫。他說，坐騎於轉直路彎時跟隨「開心樂園」，走勢僅屬一般，他因此鼓勵坐騎在「開心樂園」之後保持位置。他說，當他這樣做時，坐騎走勢開始強勁，當「開心樂園」略為向外斜跑時，坐騎因而推進至該駒內側，並在「有鴻利」之後受困而未能望空直至趨近200米處。

練馬師巫偉傑確認所發出的指示，並告知小組此駒在該騎法下表現最佳。巫偉傑對田泰安在直路彎的騎法表示滿意。小組考慮了證供及田泰安提供的解釋後，認為田泰安在直路彎未有將坐騎置於「開心樂園」外側屬錯誤判斷，因為倘若那樣做，此駒應能較今次更早望空。然而，尤其是考慮到策騎指示，小組認為騎師在此情況下的做法不至於受譴責。

第6場：「香港神駒」末段在「美麗歡聲」與略為向內斜跑的「青春力量」之間緊迫競跑。因此，布文未能全力催策坐騎至終點。

第7場：「浪漫老撾」趨近150米處時在「發財先鋒」與「久久為攻」之間無路可上之際受困而未能望空，因而未能被全力催策至終點。「智取神駒」搶口，因而其後在一段途程上在不願穩定走勢之際勒避「久久為攻」。早段及中段沿途搶口，因而於接近800米處時獲許展步上前以佔取領放馬外側的位置。

第8場：「加州得力」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。

第9場：何澤堯（「勁速威龍」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近150米處時容許坐騎在尚未帶離「金陽飛駒」下向內斜跑，導致該駒須勒避「勁速威龍」。小組判罰何澤堯由1月12日星期日開始停賽，直至1月16日星期四才可再次出賽（兩個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定何澤堯的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的良好策騎出賽紀錄。

賽後，蔡明紹報告，「得意佳作」在大部分途程上須在沒有遮擋下走外疊，因而在直路上衝刺乏力。練馬師鄭俊偉確認他的指示是讓「整蠱專家」在是賽領放。他說，此駒在是賽前的表現令馬房上下感到滿意，但或未能適應在陣上領放，而這是他能為此駒在直路上轉弱提供的唯一解釋。