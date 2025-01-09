何澤堯即刻停賽　梁家俊周俊樂執筍嘢

華將一哥何澤堯尋晚雖然憑「健康心靈」及「勁速威龍」起孖，但由於佢策騎「勁速威龍」犯規，結果被競賽小組罰停賽兩日，而佢就選擇即時執行，由周日起開始停賽。其實都明白Vincent點解有呢個決定，因為嚟緊1月19號有兩場一級賽，如果佢選擇跑埋周日先開始停賽，就會錯過呢個大賽日，權衡利害之下，即時停賽似乎係更合理。

不過，由於何澤堯揀咗立即停賽，所以周日佢原本卜定嘅坐騎就被迫換人，當中梁家俊、周俊樂兩位華將做咗得益者，俊仔接手咗第3場嘅「天天耍樂」同埋尾場「川河帥駒」，呢兩匹馬近績唔錯，絕對有機會為鞍上人帶來頭馬。至於周俊樂就接手第4場嘅「城中勇士」同埋第9場「遙遙領先」，後駒今季3戰得1冠2亞，演出穩定，今次亦係周俊樂首次為馬兒效力。

另外，原定由何澤堯策騎嘅「彭玥」改由蔡明紹執韁，而第7場二班1400米嘅「開心寶寶」嘅鞍上人就由何澤堯變成貝知仁。

何澤堯換人資料：

場次 馬名 騎師

第3場 天天耍樂 梁家俊

第4場 城中勇士 周俊樂

第5場 彭玥 蔡明紹

第7場 開心寶寶 貝知仁

第9場 遙遙領先 周俊樂

第10場 川河帥駒 梁家俊