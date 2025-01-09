【蹄聲妙影】馬場畀人逗　好笑定好嬲

早排某次沙田日賽，東星走咗去公眾席看台，用馬迷角度影啲場面相，以作將來備用，其實呢度可算臥虎藏龍，聽到唔少趣聞，事關唔少馬迷都相當資深，而且仲口水多多，而佢哋識講吓賽事步速之餘，同時又精於睇相，一時話邊個騎師望住電算機方向笑，跟住又話邊個頭耷耷唔多精神，肯定之前一晚做得多劇烈運動之類。老老竇竇，認真便輸了，入到馬場大家咁高咁大，香港人平時咁大壓力，入嚟聽吓笑話，都係一個唔錯嘅減壓方法。

不過，好多資深馬迷都慨嘆「真.馬迷」愈來愈少，冇乜人同佢哋吹水互動，成個馬場嘅遊客比例明顯愈來愈多，而且大部分都唔識講廣東話，有時想搵個知音人都好難。其實，大家行去公眾席望望，即使人來人往，但擦肩而過嘅，遊客多過馬迷，難怪負責維持秩序嘅觀眾安全主任，馬會都刻意用多咗外籍人士，有啲手背仲有紋身，肯定係有故事的人，絕對起到震懾作用。早排東星目擊一個化行妝嘅少女喺公眾席玩自拍，睇落十分年輕，目測真係唔知夠秤未，跟住有位觀眾安全主任反應超快，即刻埋去逗佢，點知係童顏巨眼嘅遊客，只係誤會一場！

初步提供:

第二場(2)高感+(6)機械騎士

第九場(9)風雲武士+(12)爆出美麗

連贏及位置Q過關 二串三共8注

■東星