【賽馬以外】咩都講新科技　點解仲要人手操作？

科技日新月異，真係冇法擋，十幾年前大家未必諗到手機可以有咁多用途。依家？如果你冇咗智能手機，生活都成問題。呢個世界咩都講求效率，無論大家接受抑或抗拒，AI、電腦、演算法等等嘅嘅已經進一步影響大家生活，只能接受及適應。就算賽馬亦一樣，十幾廿年前如果你話畀人知你有內幕料，肯定很多人會痴埋嚟問(當然依家都係嘅)，但依家係講緊用AI協助，利用人工智能預測賽果，證明度馬真係愈來愈需要多啲科技配合。

講起科技呢啲嘢，馬會梗係唔會執輸，喺舊年11月中左右，馬會喺跑馬地馬場兩個新設嘅餐廳，標榜為年輕一代馬迷帶來嶄新的數碼賽馬體驗，入面整咗個以大數據AI技術支援的互動式AI揀馬站，畀大家根據自己偏好輸入狀態、檔位、騎師、練馬師、跑道及途程等參數，比較各駒勝算。當然，呢啲所謂AI可能係小學級，但至少睇到馬會因應時代轉變，積極求變嘅一面，同埋以馬會嘅財力，積極發展AI科技，難度未必太高啩。

除了呢啲新設備，馬會嘅投注應用程式近年不論喺介面同操作上作出不少改變，希望令顧客有更佳體驗。正正因為咁，筆者就對目前關於晨操資料處理嘅落後程度，有啲百思不得奇解。相信大家都知，目前馬會網站提供嘅馬匹晨操資料，由第三方提供，所謂嘅馬匹快跳、拍跳時間，都係用人手打錶，要知道一朝早幾百匹馬，唔知話負責打錶嘅手足唔認真，事實上筆者都認識啲每朝天未光就到場，認真幫馬匹打錶嘅行內人，但始終人手嘅嘢，忙中總會有錯，同埋打錶係一個步驟，再將有關資料再輸入系統又係一個步驟，有時少少錯係唔出奇。實際上，間唔中喺晨操資料都見到有啲明明唔會操馬嘅倉主，突然親自仄馬，最後發現係入錯資料，又例如最近一單就係上季打吡冠軍「大至尊」明明正在休養，又突然出係喺晨操表兼且快跳，最後先發現係誤會一場。

筆者睇過一篇關於游達榮嘅報道，內容係講呢位新倉主擅長利用運作科學訓練馬匹，其中最特別係佢話喺馬匹進行操練時，會喺馬鞍下面整個馬會許可嘅儀器，記低馬匹心跳、翻步同埋快跳時間，既然原來係有儀器可以準確紀錄馬匹操練所造嘅時間，點解馬會唔將呢啲科技廣泛應用呢？同埋以馬會嘅財力同埋效率，為所有馬匹安裝一個儀器，紀錄跳咗幾多段，造幾多時間，然後再利用雲端技術上載，咁樣減少出錯機會，時間又一定準確，按理以目前技術，應該唔係一件咁困難嘅事。講緊馬會曾於2003年引入「計時寶」科技，希望可以即時計算騎師和馬匹在跑道上的位置同埋分段時間，即使最終失敗咗，但依家係2025年啦，筆者相信只要有心，無理由做唔到。

■山無陵