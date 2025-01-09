三T一注獨中派1,200萬！

剛谷戰沈廐取4W，買中10元獨贏過關4串1派彩可超過13.3萬元，吼當旺馬房買過關乃好策略，此招也可套用在大彩池上。周日三T預計10元一注獨中派彩高達1200萬元，而六寶獎則派1000萬元，蘇偉賢最近搏殺手風順，三T頭兩關與潘頓合作的「新力好」及「衝上雲霄」人強馬勇可秤先，尾關「假面騎士」仄準初出跑泥地，博分頭靠佢！

蘇偉賢今年3次賽事次次贏已取4W，剛與潘頓合作亦勝出「風起雲湧」，今次周日潘頓再為賢廐騎3匹，其中「新力好」及「衝上雲霄」俱在上仗配潘頓跑獲亞軍，用王牌再來戰意十足。

三T頭關第4場四班1200米草地，「新力好」4歲PPG上季出道第3仗已贏1400米，本身具前速又識追，加上配潘頓兩戰取1亞1季，人馬合拍，今賽前有拍跳工夫，操足再砌信得過。

三T次關第5場四班1400米草地，「衝上雲霄」今季跑過3仗田草1200米，順序跑獲殿季亞，不斷進步，今回增程上1400米更合其衝刺，可與蔡廐「至尊高超」鬥撼。三T尾關第6場三班1200米泥地，「假面騎士」自購馬工夫不斷加強，早前泥閘得第2名，而最近從化草閘亦跑平頭第1，操足而來配董明朗排1檔起步，騎練今季合作也交出3W，要吼實。

六寶獎$1000萬吼陽光勇士

今次六寶獎預計10元一注獨中可獲1000萬元，而此日焦點在第7場二班1400米草地，競駿會盃，多匹當銳實力馬列陣，激戰可期。姚廐「陽光勇士」5歲大熟大勇，上仗跑田草1600米其士盃得季軍，頭馬「手機錶霸」再出再贏，賽績水準甚高。今次重配周俊樂進攻，人馬合作贏過兩次，加上重返4捷強項田草1400米，負121磅不重，拚出水準可捧盃。

第9場葉廐「舉步生風」一直專攻直路賽更曾於三班大勝，4歲馬上仗初次跑轉彎路程田草1200米，於二班賽排9檔也追回第4名，本身同父馬多一哩好手，今次落班排3檔可重視。