近排梗係跟反町隆史老婆賭喇~

馬壇巨人蔡約翰貴為12屆冠軍練馬師，堅係香港練馬師生招牌，但今季初成績一度跌Watt，跌到差不多榜尾，好多馬迷都擔心佢...不過佢始終係有料之人，成手馬一跑夠，成績即刻急起直追，近6次沙田賽事俱有馬贏兼狂掃11W，呢排馬迷冇得鬥氣，真係要反町隆史老婆，松嶋菜菜子(重賭蔡蔡子)喇~

蔡神仙今次返主場沙田，總共有7駒赴會，又可以大展攻勢！其中「真心傳奇」、「米奇」、「至尊高超」等都是牌面分子，建議各位可買蔡廐馬獨贏過關，縱是熱門但山大斬埋有柴，一樣可以有好回報！

第5場四班1400米草地，「至尊高超」今季3仗全上名，次次只輸短距離，剛戰首度跑此程獲季軍，有過路程經驗後再用艾道拿執韁，排2檔起步，相信會極有威脅。

第6場三班1200米泥地，「德心知遇」近4戰同程3度跑第2名未竟全功，是次改用潘頓志切交代，戰意值得信賴。

第8場三班1200米草地，「真心傳奇」則是潘頓愛不惜手的4歲英國馬，來港3戰均由騎者操刀，先跑兩次谷草急彎，上次轉爭沙田長直路，末段從後趕上爆22秒31，輕勝兩個多馬位打開勝門，明顯找到最佳出路，今次升三班少負8磅，威力肯定更強，絕對是蔡約翰出擊纜躉，可視作變倍器。

第9場三班1600米草地，限4歲馬的條件限制賽，「米奇」上仗勝後再出受阻致敗，今次隔11日再跑，擺明想補中兼求進步以衝擊月尾香港經典一哩賽，布文再騎相信會交回水準。