【分秒在握】大好友前景看俏

雖然表面看，今次屬平平無奇的一個賽日，既沒有分級賽進行，同時以最狹窄的C+3跑道作賽，但細心看，其實極多質新且具潛質的馬匹列陣，很可能日後會印證，這是相當值得備忘的一個賽馬日。除了限4歲馬跑的第9場1600米外，第4場四班1200米草地亦有不少冒起中的好手出場，有近績兼配上潘頓的「新力好」固然係牌面馬，而「旺旺快駒」亦展示了後勁強橫的一面，但筆者對於「鼓浪好友」亦有一定憧憬。

上季跑過一仗平平無奇就抖暑的「鼓浪好友」，久休近8個月方在今季12月初復出，成為冷門亦不為奇，不過此駒陣上表現並不差，於田草1200米只負於「膨才」半個馬位，後者再出再勝，「鼓浪好友」縱落敗亦無話可說了，不過該仗能挫「非凡達」，亦反映了本身能耐。熱完身到上仗，「鼓浪好友」再次出爭同一路程，結果排11檔兼步速更快之下，馬匹全程走在二疊，結果早段耗力甚多之下，到末段稍弱跑第6名，看似無甚威脅，但其實與亞軍「衝上雲宵」亦不過相距半個馬位而已。連番試準後捲土重來，難得同場有名氣分子大樹遮蔭，啱晒贏位兼投博一博。

■長風