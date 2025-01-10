跑得慢　冇速度　唔夠快？呢位球星唔係囉...　

希斯旗下4歲馬「球星」周日角逐二班1400米，作為進軍香港經典一哩賽最後熱身，馬房配合出擊，共遣12駒出戰。希廐季內曾經4次出馬10駒或以上只得一次落空，其餘更連場數胡，上期沙田日賽出馬10匹起孖而回，今期再接再厲，務必再傳捷報。

希斯今季出馬10匹或以上共4次，只得元旦日賽事失手，其餘每次俱有頭馬見面，尤其季內出馬最多一次有13駒參戰，更加連中三元，當日大軍配合鎮倉寶「嘉應高昇」爭精英碗火力全開，如今「球星」乃希廐衝擊4歲馬經典賽事系列唯一希望，再度強陣部署手法如出一轍，練者對於今戰顯然高度重視。

「球星」上場因輕磅換希威森出戰同程1400米，礙於檔劣被迫切入居後，結果末段力追不及，以頸位不敵今再碰頭之「包裝天將」，今次重配贏馬拍檔艾道拿兼且受讓7磅，加上排檔造就，反先條件不俗。

除了「球星」外，希斯亦對澳洲騎師湯普新委以重任，提供4駒支持，第9場再度合作之「風雲武士」，上場影相以頭位飲恨只得亞軍，今次增程一哩改攻條件限制賽，與同齡4歲馬交鋒。

風雲武士捲土重來

「風雲武士」跑法主動易於發揮，上季曾取得連捷，今次欣逢檔利，人馬攜手或會再次帶來驚喜。另外，頭場剛戰初跑泥地短途有露光表現之「隼閣」，季內一再受制於不利檔位，依然輸得接近，既然上場已經試準，希廐大陣仗出擊率先搶頭胡絕非奇事。