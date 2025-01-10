【分分制勝】取代嘉應高昇　希斯靠呢粒「星」進軍經典一哩！

第7場二班1400米草地，競駿會盃，「包裝天將」與「球星」剛於同班同程串Q，頭馬讓兩磅下贏馬頸位，今次雙方磅位差距拉開至7磅，最值得留意是配搭更換，「包裝天將」由莫雷拉改為希威森，牌面轉弱，相反「球星」由希威森易配艾道拿，後者是贏馬功臣之一，發揮有保證，隨時可反先。

「球星」除了前仗配巴度無故失準之外，近仗演出相當可靠，大前仗初配艾道拿，只屬臨時拉伕性質，結果後上擊敗全熱門「天天同樂」；到上仗田草1400米，沿途走外疊下仍能貫注到底，力逼「包裝天將」奪亞，但假如兩駒鞍上人互調，結局早就改寫，顯示本身潛力亦值100分甚至更高，至少有十餘分在手，當然值得追捧。

希斯早前表示，旗下馬出擊前約10天，通常會以大閘作最後催谷，「球星」今仗安排相近，1月3日曾在從化出試1200米草閘，輕描淡寫下在外疊撲近，反應凌厲，論態更進一步。因同廐鎮倉寶「嘉應高昇」已決定放棄香港經典一哩賽，搏殺重任極可能落在「球星」身上，最理想是再贏一仗先交代，下次扳至一哩時便不用背負壓力。

■明治朗