【子上談兵】騎師偶像化

如果想吸引更多年輕人認識賽馬，除了繼續搞現有嘅活動，其實將騎師偶像化都可能係一條好出路。依家你隨便行出街，問啲無睇開馬嘅年輕一代，可能都會識得講出潘頓同何澤堯嘅名。潘頓雖然騎功一流，但喺坊間馬迷之間嘅口碑就一般，加埋佢今年已經42歲，都快要掛靴。至於何澤堯，隨住「金鎗六十」退役，佢嘅知名度可能都會多少受到影響，更何況其他騎師？

不過，點樣令騎師喺年輕人之間更加有吸引力呢？好似早前周俊樂上某個YouTube頻道拍片，呢類型合作就幾有效，幫騎師增加咗更多支持者。其實，除咗同其他創作者合作之外，馬會都可以考慮拍多啲關於騎師日常生活嘅內容，透過呢啲更貼地嘅方式，吸引年輕人關注騎師同賽馬世界，進一步推動更多人入馬場，感受現場氣氛，加入呢個圈子。

而嚟緊星期日，黎昭昇全日淨係派「高感」一駒上陣，此駒上仗初出跑第3，該組水準絕對唔差，頭馬「非凡達」同跑第4嘅「運來伍寶」再出都贏馬，「高感」再出絕對值得跟進。而蕭氏家族今季打吡希望「米奇」上仗完全無跑過，今次對住同齡馬，絕對可以單憑質素取勝！

心水推介

第2場（2）高感

第9場（1） 米奇

獨贏位置過關二串一共4注

■阿子