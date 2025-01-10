睇通今場有步速　布文指米奇見真章

「米奇」來港前曾在去年的皇家雅士谷賽期攻下大不列顛錦標，上仗則跑來欠運，只以第12名過終點，此駒周日自8檔出閘，儘管負頂磅135磅上陣，但布文希望預期偏快的步速有助馬兒發揮。

布文說：「周日一仗看來步速不慢，我想會有一番速度角力，目前形勢看來對馬兒頗為有利。雖然『米奇』上仗未有機會向我們展現實力，但牠似乎每仗都有進步。牠今仗匆匆再出，上仗耗力不多或對牠有幫助，但牠今仗的負磅確實較大部分對手高出不少，這點不容忽視，不過無論如何，我認為牠會跑得出色。」

另一邊廂，「維港智能」預料將於1月19日出爭1200米一級賽百週年紀念短途盃，此駒今晨在跑馬地試閘時以勁勢率先衝線，繼續朝目標進發。

「維港智能」今早首次佩戴眼罩試閘，在梁家俊胯下自10檔起步，其後取得領先，直路上加速，最終帶離廄侶「同心同樂」兩個馬位以首名過終點。游達榮表示：「我認為『維港智能』試閘表現出色，今天讓牠佩戴眼罩試閘，馬兒適應得不錯，牠在對面直路上想上前爭先，而當牠取得領先後，走勢也見暢順，末段以佳勢衝刺。我會再評估馬兒的試閘表現及分段時間，但我認為馬兒今課試閘表現不俗。」