告別黑戇豆　艾兆禮周日大爆發！

意大利籍騎師艾兆禮近期手風欠順，剛周三谷草夜賽「奮鬥輝煌」又一次後上不及飲恨，12月22日刑滿復出以來，一連6次賽事，錄得12席亞軍卻未嘗一勝。周日艾兆禮不乏實力坐騎，當中伍鵬志力撐，既有故劍重逢之「友瑩仁」，亦有初次接手的「包裝明駒」與「玩笑」兩匹質新分子，騎者勢必力爭2025年首勝。

自去年來港作長線發展，艾兆禮首季已經取得48W殺入騎師榜前4名，贏盡口碑，然而隨着今季一眾歐洲騎師表現陷入低潮，艾兆禮成績亦下滑，主要與手風欠順運滯有關，季內暫取15W，但竟然獲得亞軍高達30次，僅次於潘頓之41亞，足以反映騎者今季手風有待改善，如今繼續為爭取新一年首場勝利而努力。

在3匹伍廐坐騎之中，第6場「友瑩仁」升班於田草連敗後，今次轉跑泥地力謀突破，而且更與上季贏馬拍檔艾兆禮故劍重逢。雖然初跑泥地，但此駒歷來於泥地試閘表現相當亮眼，7度出試泥閘獲得5冠1亞，當中上季艾兆禮於泥閘亦曾經輕勝，既然最近於草地屢拚無功，伍鵬志部署轉場兼重召合拍騎師，擺明有交代意圖。

其餘兩匹愈磨愈利之質新廐侶，尾場「包裝明駒」今場由艾兆禮接手，原本騎開之「本領輝煌」換上潘頓，兩人坐騎互換，「包裝明駒」也絕不能視作一哥棄騎，對於這匹「包裝」系生力軍，幕後自視極高，期望可以搶分進軍4歲馬經典賽事系列，亦不會作任何保留。

玩笑大把上升空間

至於第7場新勝馬「玩笑」今趟升上二班出戰，質新分子大幅減磅，加上評分未盡大把上升空間，與廐侶「包裝明駒」同樣以衝擊香港經典一哩賽為目標，最後熱身適逢盃賽場合，且看艾兆禮能否把握機會爭取佳績？