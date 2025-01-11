啲錢去咗邊？墨盃冠軍練者仲未收到獎金！

早排六合彩有巨額多寶，結果1.28億嘅頭獎畀2注瓜分，每注收6900萬，都咪話唔和味，如果你係幸運兒嘅話，梗係好開心啦，但萬一中咗但一直收唔到錢，真係諗起都有啲驚。估唔到呢件事卻發生喺去年11月初憑大冷門「名爵特選」(Knight's Choice)捧走墨爾本盃嘅練馬師史敏誠及黎雪娜身上。

墨爾本盃作為澳洲其中一項獎金最高嘅賽事，單係頭馬練馬師就可以獲得46.4萬澳元(約222萬澳元)獎金，而當「名爵特選」去年11月初捧走墨爾本盃後，騎師杜倫及馬主都已經攞到應得嘅獎金，反而練馬師史敏誠及黎雪娜卻一直未收到錢。原來維省賽馬會擺咗個大烏龍，將呢46.4萬澳元轉帳到練者嘅舊戶口account，搞到佢哋目前依家分文未袋。

以昆士蘭作為練馬基地嘅史敏誠及黎雪娜，據了解曾更新佢哋嘅銀行戶口資料，而佢哋喺今年澳洲春季其餘賽事所獲得嘅獎金，亦已經正確傳入已更新嘅銀行戶口，反而墨盃冠軍嘅獎金卻轉帳去咗舊戶口，維省賽馬會透露現階段未能為今次事件提供更多詳情，但會盡力將有關款項轉番入正確嘅戶口之中。