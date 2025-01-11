【分分制勝】貝知仁提速考驗　奔「馳」有勁

第6場三班1200米泥地，「日馳千里」上季初出道時，曾於田草1200米入Q，之後初跑谷草一擊即中。今季兩度熱身後，大前仗重返勝途跑馬地1200米，再一次以彈甩姿態取勝，當晚孭131重磅勇挫「怡昌精神」，後駒再出立即贏馬補中，賽績水準高，「日馳千里」只要進度正常，居三班一定夠用。

「日馳千里」近兩仗表現一般，前仗國際騎師錦標賽配中潘頓，騎者快放了事，敗勿作準。上場初臨泥地一試，結果只跑第5名，但必須注意是該仗抽10檔起步，較難發揮，而且三甲馬匹「同祥和順」、「德心知遇」及「包裝伯樂」不是抽好檔就是一早擺前佔先機，統統交出本身最高水準，「日馳千里」角逐場地欠缺經驗，最終也所負不遠，泥地實力絕對不弱。

「日馳千里」相隔兩星期再攻泥地，今次轉抽6檔，形勢轉好，值得一提是接手策騎的貝知仁，在港開齋頭馬「極速之子」正是由姚本輝提供，另於同程剷入冷P的「超加加」也屬姚廐馬，雙方合作愉快。埋門由貝知仁兩度親操，「日馳千里」俱於末段提速考驗，跑來輕快有勁，肌肉線條分明，進度理想，趁最強對手「德心知遇」抽了12檔，造就重開勝門黃金機會。

■明治朗