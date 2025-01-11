【張基焦點】平凡騎士顯身價

布文早前成績未算太突出，近期則有回勇迹象，剛周三谷戰更成功起孖，而在周日沙田賽事，即使只得6匹坐騎，但尾場來自方嘉柏馬房的「平凡騎士」仄準後換人增程，有權變身。另外，「辰速密碼」減分太多，今次縮程跑泥地短途或有不同演繹。「高感」上季初出狀態未夠也能入圍，今次再跑田草1200米對手不強，有權補中。「八仟財陛」增程必合，排在外檔也不怕。

第10場三班1600米草地，「平凡騎士」來港前屬阿加汗名下賽駒，型格吸引兼曾於愛爾蘭卻拉馬場贏過1800米，應是有力進軍打吡的賽駒。剛戰在港初出跑1400米，賽前只試兩課大閘，狀態未夠但陣上走勢不差，今次立即增程跑一哩兼強配布文，均速馬抽10檔影響不大，可以擺前走，不能忽視。

第3場四班1200米泥地，「辰速密碼」澳洲自購馬台型不差，但來港後不太適應，之前用眼罩效果一般，陣上經常搶口未能交出水準，亦不擅長跑淋地，反而有時在較硬的泥地更有走勢。剛戰增程跑泥地一哩嫌長，埋門卻落飛，結果走勢合格，今次改用羊毛面箍縮程跑泥地短途，應有變數，況且減分太多，負輕磅威力甚大。

第2場四班1200米草地，「高感」上仗初出賽前曾停課一段時間，進度未算理想，試閘亦見兩頭擺，卻能後上追至季軍，只不敵「非凡達」及「衝上雲霄」屬好賽績，今次復課亦有試大閘，對手亦不強，可望補中。

第5場四班1400米草地，「八仟財陛」之前跑1200米明顯不合腳法，上仗已經姍姍來遲，所以今次增程必合，即使抽到不利的14檔，但對手一般，以此駒成熟程度，可望交出好成績。