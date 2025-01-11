【進階選項】陽光勇士後上殺敵

剛周二起在澳洲昆士蘭舉行神奇百萬周歲馬拍賣會，這是南半球規模最大的拍賣盛會，出售過千匹幼馬，雖然血統或許未必及得上稍後悉尼復活節，但未知是否美元強勢而澳元薄弱，整體賣價亦算理想，當中日本練馬師中內田充正更以320萬澳元破大會紀錄購入新種馬「家事國事」子嗣，母系則為「日光暉映」。對比起兩歲馬拍賣會，香港買家相對較審慎，但練馬師姚本輝必定是座上客之一，今次繼續成功購入其愛種「巨富」及「情深義重」子嗣。

現役「巨富」子嗣在姚廐包括「陽光勇士」、「大數據」、「日馳千里」及「烈火駿馬」，相信陸續有來。「陽光勇士」出戰第7場競駿會盃，再與同母半弟「球星」一較高下。演出準繩但並不易駕馭，上場初跑1600米配賀銘年，外檔縮後追回第3，其實季初勝後再戰若非直路受阻，與「手機錶霸」勝負距離可能更近，後駒下周跑一級賽董事盃，「陽光勇士」回師二班1400米毋須負重，且重配熟手技工周俊樂，可望再展現強橫後勁殺敵。

「競駿輝煌」出戰第7場盃賽，而其同母半弟「平凡騎士」則轉戰尾場1600米。「平凡騎士」上場賽前布文試閘已相當有睇頭。落場跑1400米配楊明綸出閘稍慢，直路遲遲未能望空，最後只負於頭馬個幾馬位，以一匹中長途馬來說表現絕對收貨。與「競駿輝煌」不同，「平凡騎士」無論毛色及跑法均較似父系「夏辛村」，故來港前在愛爾蘭已贏1800米，只要今場交出成績便可進軍4歲馬大賽。