【獨門秘技】蔡約翰「魅力」沒法擋

蔡約翰一向擅長訓練年輕馬，通常都會盛年時用盡，中年時伺機贏番一兩場便退役，多年來都是如此，今季蔡廐3歲馬成績甚佳，12次上陣得3冠4亞2季1殿，上名率甚高，今期有兩匹3歲馬「魅力星」及「至尊高超」出戰必要吼實，後駒上陣3次全上名，愈跑愈進步，而「魅力星」只跑一次落敗，但蔡廐今季的「美麗之光」初出配巴度，走位9 10 11但其實只輸4個多馬位，結果再出換潘頓變身12倍取勝，剛周三再添一席僅敗的亞軍，蔡廐馬每每熱身後能有飛躍進步。

「魅力星」上仗初出跑田草1200米，走位6 6 8毫不突出，但要留意全程走三疊形勢極不利，通常一匹經驗尚淺之馬如此走位直路必潰敗，但此駒仍能保持速度，回一回氣末段又徐徐上前，只輸4個多馬位，實際走勢比紙上賽績好得多，拚後保持正常操練，最後試跑內檔拍83分的廐侶「米奇」，直路力拒走勢不遑多讓，進步良多，易配賀銘年騎練季內曾勝「精算暴雪」，此件綵衣一向鬥志十足冷熱俱拚，值得一博。■西門獨

西門獨重心

第4場5魅力星

拖 1新力好3黑白6勤德俱備8旺旺快駒