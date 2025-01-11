【三重彩地帶】捲土重來　潘頓叫「好」

第1場五班1200米泥地，多駒有份跑總場次269同程，「逆市奇爸」克服12檔後上險勝，評級調高，8歲馬久沉後難得回起，可拚則拚，勝後加5磅未算吃力，仍屬前列分子。

「隼閣」排11檔搵位花了點時間，仍只負乘內跑第5，以初跑同程而言，表現合格。「龍騰飛翔」同程3W冠同群，梁家俊騎5次1W3P亦合拍，近績雖欠奉，但葉廐馬經常如此。「鋒王」上仗同程殿軍雖威脅不大，但由黃智弘換潘頓，戰鬥力倍增。「漣心星」上場在強組總場次204跟跑得第9，今次降班並初試泥地充滿變數，這匹暗牌馬不可不防。

第4場四班1200米草地，「新力好」上場同程困足半條直路，只衝150米仍追回第2，頭馬「天賜喜」乃前述總場次204的亞軍，伸算「新力好」亦四班難留，潘頓再騎志切補中。

「鼓浪好友」前仗入Q受惠於2檔前置賺形勢，但上場11檔仍跑近則屬進步表現。「旺旺快駒」上仗受制慢步速仍後上入Q，表現可人，進步中的廖廐馬值得信賴。「城中勇士」棄1400縮番落跑1200米，博賺多少級數。「黑白」前次同程上名表現不俗，再出增程自招敗績，兜轉後又跑番1200米，葉廐部署經常故弄玄虛。■海東