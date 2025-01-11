【投注見解】啱晒牌仔食胡跑法

今季跑過38場泥地賽，贏馬最多是選擇即時停賽的何澤堯，總共交出4W，緊隨其後是潘頓、布文、潘明輝、蔡明紹及黃寶妮，各有3W在泥地跑獲。今季才出道的黃寶妮泥地勝出率只有13%看似一般，但細心留意，其頭馬「良駒好友」（2次）及「閃耀威龍」全出自文家良馬房，看來練者頗愛找她出擊。事實上，對策騎經驗不多的見習生而言，泥地是較易處理的賽道，而她所贏的3場確實騎得有板有眼。

黃寶妮在今期3場泥地賽都獲得坐騎，文家良又出手，其中第1場五班1200米的「錶之多多」最值得留意。此駒至今同程5戰全不入三甲，表面睇能力平平，不過其實已多番跑近，只是多次際遇欠佳下落敗，好似上賽跑五班泥地1200米由黃寶妮策騎成為大熱門，可惜起步慢一慢盡失先機，應放頭之馬白白浪費機會，全程居後跟跑毫無走勢可言，加上賽後馬匹被驗出氣管多血，故此役之敗絕不能作準。

「錶之多多」拚後重新打磨，1月6日練者更專登安排黃寶妮策騎彈草閘，加強人馬默契，以防出閘再有差池，而今課果然利落得多，馬匹走來落腳爽快有力，今番排2檔只負109磅有利，只要把握好出閘，應可交出有威脅表現。

■梓忠