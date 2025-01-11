【耀眼精選】爆出美麗熱夠身嚟料

距離4歲系列賽頭關經典一哩賽唔夠3星期，有意染指呢個系列賽嘅4歲精英，都會趁呢個轉入直路階段搏甩髀，務求取得更多分數爭取入場券。根據馬會50匹最高評分4歲馬，掛頭牌嘅「嘉應高昇」及第2高分嘅「魔術控制」，估計唔會扳長發展，會多番兩個席位。

今期日賽除咗第9場專供4歲馬參加嘅條件限制賽，第7場嘅二班草地1400米同尾場三班1600米，都有多匹4歲馬在陣，鬥志格外鮮明宜秤先。

第9場4歲馬條件限制賽，想博伍廐嘅「爆出美麗」。如果呢場係平磅賽，估計揀到第10隻都未必揀到「爆出美麗」，不過係根據評分負磅嘅讓賽，孭輕上陣就有可博之道。呢匹伍廐馬父系係擅長中距離好手嘅Iffraaj，本身響英國贏兩場，一場1391米、一場1400米，來港後兩度上陣，初出跑1200米，再出跑1400米，嚴格上講都唔係最合性能路程， 更唔好彩嘅係呢兩場都遇到偏慢步速，賽事形勢已經令呢匹中後上型馬發揮打折扣，再加上大部分時間走三、四疊不利場地，沿途走勢欠規矩，最終只係分別輸41同32馬位，表現其實唔算太差，響短途熱夠身，今次扳上更合腳法嘅一哩，可施冷箭。