【分秒在握】次次狂追點會係符碌？

雖然羅富全現時有19W排在練馬師榜中上游，但其實開季並不順利，整個9月未嘗一勝，而在10月初替馬房取得零的突破的，正正係今次列陣第5場的「八仟財陞」，馬匹今次挑戰1400米，以其後勁足以後發先至。

今季10月6日之前，羅富全取得6個亞軍而未曾一勝，直至該日，羅富全先憑「八仟財陞」取得突破，繼而再憑「知足常樂」在泥地成功起孖，後者近期在泥地取得第2捷，同日勝出的「八仟財陞」，又能否初次挑戰1400米成功突圍呢？

其實「八仟財陞」今季方出道，首次出賽就係10月6日，當日出爭直路賽係10倍冷門，結果慢步速之下，馬匹亦有本事後上勝出超越「辣得金」，並且交出22秒2全場最快末段時間，鬥心及爆發力俱見不俗。

八仟財陞拚個明白

贏馬之後，「八仟財陞」兩度挑戰1200米，但好可惜排13檔及11檔，要知道田草1200米出閘未幾就要轉彎，要不搶前、要不留後，否則走在大外疊，可謂蝕位無數。而「八仟財陞」兩次都採取留前鬥後的跑法，結果兩次都造出全場最快末段時間追回第5名，總結落敗原因，屬欠運多於欠實力。今次此駒排14檔更外，但1400米比1200米多200米方轉彎，換言之有較多時間切入取位，練者同日出馬不少，但就將王牌放在此駒身上，看來應有心增程拚個明白。

■長風

第5場 1八仟財陞 12幸運芙蓉

2衝上雲霄 5至尊高超