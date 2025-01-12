是日3匹頭馬　虎視眈眈嚟緊4歲大賽！

4歲菁英賽駒「球星」今日在沙田馬場摘下第二班競駿會盃1400米，進一步確定本身作為於1月31日舉行的香港經典一哩賽之其一主要爭標分子地位。另外「皇仁歡星」及「納百川」也分別在兩項第三班賽事中報捷，從而得以提升牠們出戰4歲馬經典賽事系列的機會。

多匹有機會於稍後時間出爭4歲馬經典賽事系列的4歲賽駒，均能在是日的賽事中交出良好走勢。當中在焦點賽事競駿會盃讓賽中，「球星」以上佳姿態擊敗一眾對手摘桂而回，另外兩匹4歲馬「玩笑」及「包裝天將」的演出亦見不俗，在此賽中分列第3及第4名。

今日由艾道拿策騎、排第2檔的「球星」起步反應敏捷，早段在稍快步速情況下留守第5、6位，入直路後由潘頓策騎的「競駿輝煌」率先發力，其時「球星」亦已向外移出及望空展開衝刺。

「球星」末段勁勢相對較佳，結果以半個馬位之先力壓「競駿輝煌」奪冠，「玩笑」則獲得季軍。「球星」所締下的頭馬時間為1分20.89秒。而自包尾位置追前的「包裝天將」最終以第4名過終點，牠在最後400米造出22.38秒的時間，末段締速為全場12駒中最快。

「球星」的練馬師大衛希斯在賽後說：「我真的感到很興奮，因為我們較早前已為牠訂下角逐香港經典一哩賽的大計，馬兒現時正處勇點，時間剛剛好。此駒增程出戰一哩途程將會更為合適，牠的前途看來一片光明。」

「艾道拿與馬兒已建立了緊密關係，迄今他兩度策騎此駒上陣，均能報捷而回。他成功把握這個機會，讓我們能夠取得佳績。」

大衛希斯續說：「牠（『球星』）的母系出自『杜拜威』。而牠本身產自父系『動畫英雄』，但以其表現而論，我認為牠可應付更長途程。今季牠已出賽多次，從陣上表現看來，應以一哩途程更合腳法，但我一直安排牠角逐現有途程，因為我不想太早便安排牠在條件最合的賽事中上陣。」

「球星」今日之勝，也助其馬主贏得額外100萬港元自購新馬特別獎金，同時艾道拿憑此駒取得其在港的第50場頭馬。而艾道拿對馬兒在賽事中的優異表現亦讚不絕口。

「牠實在相當出色。當然，牠今日排得好檔，因此馬兒可以輕易佔取理想位置，但牠跑來也顯得快慢由人。跑至直路早段，此駒須要向外移出並且望空，可幸一切都十分順利。」艾道拿說。

「至最後直路中段，潘頓的坐騎一度稍為帶離我駒，但馬兒一直持續拼鬥，跑至最後50米牠的走勢最為強勁，能夠摘下這場勝仗，牠（『球星』）應記一功。馬兒末段在受催策情況下愈跑愈勁，達到我們賽前訂下的目標，而牠本身亦甚具質素。」

而在稍後時間上演的第9場三班1600米，「皇仁歡星」受惠於騎師潘明輝的出色鞍上發揮，勝出這項途程1600米的條件限制賽。「皇仁歡星」賽前的評分為60分，練馬師姚本輝希望馬兒今仗的理想演出，可以提高牠角逐本年度馬季4歲馬經典賽事系列的機會。

姚本輝說：「牠今日的取勝姿態十分出色，牠已在1400及1600米途程証明過本身實力，此刻我仍會安排牠在相若途程出賽，稍後才會考慮增程的問題。馬兒今仗蝕磅上陣，我相信他們（評磅員）的加分將會達雙位數字，或許會是12或13分。牠看來是匹質素不俗的賽駒。」

「皇仁歡星」在今日的賽事中面對13匹4歲馬對手，馬兒在外檔起步後移入至較內疊位置競跑，其後近期手風甚順的潘明輝策牠沿外疊推進，成功趕過「但求開心」及「舉步生風」先過終點。另一匹備受注目的參賽馬「米奇」在直路上一度未能望空，僅以第6名衝線。

尾場賽事第三班1600米則由另一匹4歲賽駒「納百川」奪冠。其練馬師巫偉傑表示這匹賽前評62分的4歲馬看來不易獲得香港經典一哩賽的入場券，但他冀望馬兒的評分可以繼續上升，以求取得於3月2日上演的4歲馬經典系列賽事次關的香港經典盃1800米的其一參賽席位。

「我認為（牠要入選角逐香港經典一哩賽）將會十分困難。牠現評62分，勝出此賽後或會再加8分，或評達至約70分的水平。我之後或會安排牠在沙田角逐另一項賽事，希望馬兒可以再下一城，能夠順利獲選參戰香港經典盃。」巫偉傑說。

另一方面，力爭打破韋達在港騎師頭馬紀錄的潘頓，今日在沙田賽事中憑「新力好」及「真心傳奇」勝出一口孖寶，距離目標再近一步。現時潘頓已累積1,808場頭馬，與韋達保持的紀錄（1,813場）只差5場。而今日的賽事完結後，潘頓在本年度馬季所策馬匹獲得的總獎金亦已超越1億港元大關。