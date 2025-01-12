【賽後報告】布文平凡騎士大漏閘　直路再塞死！

是日賽後報告撮要：

第1場：「鑽飾翱翔」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，潘頓表示，「鋒王」抗拒全天候跑道上前駒踢起的泥頭，以及在直路上受催策時墮退。

第2場：被查詢有關他於早段「智勝攻略」的騎法，以及此駒落後主馬群的原因時，見習騎師黃智弘表示，他獲指示讓坐騎自大外檔出閘後於早段留後競跑。他說，坐騎出閘迅速，其後瞬即走勢強勁，他遂選擇約束坐騎以遵從策騎指示，並確保坐騎不居於前列位置。他說，坐騎因而落後主馬群，而他同意小組的看法，即事後看來，他於早段約束坐騎太久，導致坐騎被主馬群拋離。小組告誡見習騎師黃智弘，他在類似情況下必須展現更佳的判斷力，以確保坐騎獲得十足爭勝機會及取得最佳名次。

湯普新（「高感」）被裁定一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於跑離800米處時，他向「騰龍四海」不必要地施壓，導致「騰龍四海」其後在一段途程上受擠迫，並緊貼「心雄雄」的後蹄處於窘境。小組判罰湯普新於2月5日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。此外，湯普新被罰款15,000元。在衡量判罰輕重時，小組裁定湯普新的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第1級，也考慮了他的中等策騎出賽紀錄。

「心雄雄」300米處至150米處之間受困而未能望空。賽後，田泰安報告，「觀萬物」走勢稚嫩，沿途內閃，直路上難以被力策。

第3場：楊明綸認為「多彩多姿」角逐草地賽事應較合發揮。

第6場：賽後，霍宏聲報告，「凱旋時光」於接近200米處時受催策，其後自該處起墮退，他於末段對坐騎有些疑慮，擔心坐騎或有不妥。賽後立即接受獸醫檢查，發現此駒患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第7場：「開心寶寶」最後450米受困而未能望空，因而未能被全力催策至終點。

第9場：貝知仁（「安康萬里」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近100米處時容許坐騎向內斜跑，將「壯志凌雲」帶向內跑壓向「喜蓮勇略」，導致「喜蓮勇略」失去跑線及勒避。小組判罰貝知仁於2月5日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定貝知仁的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的甚佳策騎出賽紀錄。

「遙遙領先」大部分途程在沒有遮擋下走大外疊。「德薩斯」氣管內有很多血。

第10場：「鑽石星空」450米處至350米處之間受困而未能望空。直路上外閃。賽後，艾道拿表示，「晴王」於直路早段受催策，其後對催策毫無反應。他說，他於接近200米處時停止對坐騎用鞭，並開始手足並用催策坐騎，坐騎其後瞬即開始對催策交出反應，末段追前甚多。

「平凡騎士」開閘時煩躁不安，因而以後足豎立，出閘笨拙及失地。小組就此駒的閘廂行為發出一項警告。最後150米在「本領輝煌」之後受困而未能望空，未能被力策至終點。