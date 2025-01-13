潘頓騎包裝天將攻經典一哩賽

即將打破韋達1813W紀錄嘅潘頓，喺香港發展多年，幾乎贏盡所有大賽，但原來仲有一場賽事佢未贏過，就係4歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽，原本佢今季真係坐定粒六，事關香港短途錦標冠軍「嘉應高昇」最初有打算參戰，咁潘頓要贏呢場賽事，真係實食無黐牙，但最終希斯決定讓此駒專心跑短途賽，搞到潘頓又要另覓坐騎。

其實喺尋日賽前，潘頓都仲未知自己喺今年香港經典一哩賽夥拍邊一匹4歲馬上陣，但跑完尋日賽事後就有眉目喇，就係佢重獲呂健威馬房嘅「包裝天將」帥印，將策騎此駒出戰呢場4歲馬系列首關賽事。

「包裝天將」6戰出賽取得4冠1亞，過往潘頓騎3次悉數贏馬，人馬合拍，而尋日改用希威森跑二班1400米，姍姍來遲只得殿軍，今次重配潘頓跑大賽都非常合理，潘頓亦覺得此駒尋日負重磅都收復不少失地，表現出色，而佢亦好希望憑此駒首度揚威香港經典一哩賽。

值得一提，潘頓近年經常與「包裝」系於此賽攜手攻堅，由2021至23年先後夥拍「包裝永勝」、「包裝長勝」及「包裝必勝」上陣，可惜只得後駒跑季軍，睇吓今次能否與「包裝」系取得突破。