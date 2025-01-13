【賽馬以外】突然唔OK　塞車變真理！

最近馬圈嘅話題只得一個，就係潘頓幾時可以打破韋達嘅1813W紀錄呢？潘頓亦好鍾意最近馬會幫佢倒數而設嘅敲鐘儀式。咁講真，呢輪潘頓算係表現穩定嘅騎師，走位好、末段又有車輪鞭，尋日即使只贏兩場，另加6場位置，有晒交代啦，呢個亦係佢目前喺騎師榜遙遙領先嘅最大理由。

講緊季初嗰陣時，潘頓的確頭個半月已經掟甩咗啲，但當時布文都有16場頭馬，勝出率接近20%，搏馬準之餘，亦令人覺得OK哥今季頭馬真係有機會過百。點知由去年10月21號去到今日，布文只係多添14場頭馬，即使仍以30W排騎師榜第2位，卻只係領先今季試過受傷同停賽嘅何澤堯5W，真係唔收貨。而最令人擔心係佢由10月由至今嘅勝出率跌到得番8.5%，同期嘅潘頓同麥道朗都係21%，何澤堯、梁家俊同埋霍宏聲都係逾10%，以OK哥嘅水準，唔應該交出呢個成績。

雖然成日話香港馬圈高手雲集，但呢個係咪事實呢？潘頓無論坊間對佢有幾多批評又或者壞印象，佢近年真係用成績說話。至於布文(如果唔計客串時嘅麥道朗)，大家都同意除咗潘頓，OK哥就係另一位最有卡士嘅高手，作為一個咁重磅嘅騎師，佢算係深得唔同倉主重用，包括方嘉柏、蔡約翰、姚本輝、沈集成、賀賢，而布文嘅賣點就係淡定同夠硬淨，但從近期成績嚟睇，呢種過分淡定已經付出不少代價。

布文近期最多人批評佢嘅係攞位太滋油，無段早段同埋直路都係，有時啲馬明明唔使留到咁後，但偏偏守喺馬群尾列，入直路時搵位唔夠快，結果塞車了事。當然，布文來港初期直路攞位膽識驚人，只係有時橫移撞到他駒，結果被罰停賽，有次就因為踩咗他駒後蹄跌咗落嚟，好彩有驚無險，可能因為呢啲原因，令佢喺直路攞位處理係斯文咗，無疑係比較安全，但令投注人一肚氣啦。

好似尋日咁，蔡約翰同蕭氏家族嘅「米奇」，練馬師同馬主都夠晒卡士啩，上個月中喺布文胯下開齋後，前仗再跑三班田草1600米，再次留前鬥後，但入直路喺內欄位置無路可上，結果尾三返終點。尋日再跑同程，今次就起步慢咗留得後，入直路又決定喺入面等運到，最終又係望唔到空，返嚟跑第6名輸個幾馬位，依家禮拜日匆匆再出跑2000米又用布文，真係服咗蔡神仙。至於尋日尾場嗰隻「平凡騎士」，就更加精彩啦，隻馬閘內煩躁不安，搞到漏閘，騎師真係未必控制到太多，咁既然慢咗，布文就繼續淡定將隻馬留喺包尾，早段距離馬群都有幾個馬位，今次入直路就醒咗移出，但最後200米關鍵位置攞唔到位，之後就收慢過終點，輸3個馬位得第7名，走勢絕對比名次好。

其實以布文嘅騎師，馬迷對佢有更多要求同期望，係合理，但最近個幾兩個月真係交唔到水準，究竟咩原因，真係要佢先知喇。

■山無陵