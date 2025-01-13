今期第四口孖T一注中派1200萬！

今期周三谷草夜賽跑9場，3個特別彩池俱有多寶，預計10元一注獨中，第四口孖T可獲1200萬元，三T派彩400萬元及六寶獎派彩700萬元。潘頓現時只要多贏6場就能以1,814W成為香港史上贏馬最多騎師，周三隨時不斷贏馬敲勝鐘，正好在第四口孖T兩關坐騎實力俱勁，可做馬膽。

頭關第8場三班1650米，「和平波」今季於三班田草獲1冠1亞，轉來谷草可賺多少級數，排3檔起步正合其均速跑法。馬匹原擬元旦日上陣卻因右前腿不良於行退出，但隔幾日即復課，埋門拍跳夠積極，狀態信得過，改配潘頓心存大欲。尾關第9場三班1200米，「晨曦儷人」已連贏兩仗，鎖定谷草同程屬最佳出路，續跑三班有利，伍廐勇馬表現好開續好，機會秤先。配腳方面，「得道猴王」可爭主動，「椒椒醒」上周三僅敗獲亞後捲土重來，勇馬要再吼。

$400萬三T

頭關萬眾開心

$400萬三T編在第5場至第7場，第5場潘頓重新接手黎廐「萬眾開心」，此駒歷來在同程谷草1000米取下2W3P，對上兩次跑四班同程亦得1冠1亞全入Q，今次重返四班排在1檔，做馬膽最適合。柏廐「超強六十」上仗獲亞軍衝刺甚勁，也要重視。

第6場姚廐「你知我得」今季4戰同程谷草1200米共取2W2P，忠心且勇，續居四班佔優。「馬主雄風」排1檔跟好位，也要提防。第7場葉廐「北地烈馬」上仗贏得輕鬆，續配潘頓用王牌再攻勝途，機會秤先。

$700萬六寶獎

目標天天同樂

衝擊$700萬六寶獎也靠晒潘頓！第4場羅廐「天天同樂」上仗出戰田草1200米跑獲季軍，敗於的頭馬「精算暴雪」再出再贏，反映賽績水準夠高，「天天同樂」今季拚過多仗只近未勝，必急於贏馬交代，今回轉場縮程排1檔起步，潘頓接手必砌盡。

此外，第8場希斯所派「赤馬雄風」近況甚勇，今次排1檔及改用黃智弘僅負111磅超輕，計數大賺，可與潘頓策騎的「和平波」鬥撼，也要吼實。