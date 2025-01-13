差1W！巫偉傑打倒昨日的我！

前東廐副練、現年47歲的巫偉傑上季開倉，結果全季錄得20場頭馬，小試牛刀後到今季此位倉主大躍進，剛周日尾場憑「納百川」贏到20W，只差1W就破到上季頭馬紀錄，未夠半季有此表現，確是非常難得。今次巫廐5駒賠率有冷有熱，除了「和平波」用潘頓誠意十足，也可揀幾匹半冷門博獨贏過關，練者有望在今期突破自己上季成績，追捧此位練者隨時有豐厚收穫。

巫偉傑今期谷夜有5駒出賽，第1場五班1800米，「閃亮老撾」今季多次在四班輸近，季內5戰已熱身充足，加上連番出爭長途賽，明顯馬房對此駒長力有信心，4歲馬今回初落五班必增加機會，埋門安排與廐侶「和平波」拍跳，配上手風順的華將梁家俊，成冷門要小心。

第7場四班1200米，「辣得駕勢」今季兩度在同程取得1冠1季，天生速度甚快，跑急彎短直路甚有優勢，上仗出閘緩慢及賽後驗出右前腿不良於行，敗績可以抹去，今次排在1檔起步，小心又現虎相。第5場四班1000米，「電路七號」季內曾力鬥「中華威威」得亞軍，只是7歲馬表現有點反覆，上次列陣騎師錦標賽表現平平，今次小休個半月再臨，加上重用贏馬拍檔潘明輝，或有煥然一新表現，有分頭當然要留意。

第8場三班1650米，「和平波」今季在沙田贏過再出於二班入Q的羅廐忠心好馬「遨遊武士」，到上月初再在田草1800米與「加州動員」埋Q，可見本身在三班甚有級數，今次轉場跑快活谷，絕對可以反客為主，潘頓垂青亦令人寄予厚望，相信今仗可取得第2捷。

第9場三班1200米，4歲自購馬「非凡豪傑」初出田草跑第8名只輸3個半馬位，到上次轉戰谷草同程，排8檔沿途居後，直路兜出最外欄追，最後幾步餘勢甚強得第6名，此馬與新鮮出爐香港短途錦標冠軍「嘉應高昇」同父，前景令人憧憬，排2檔要吼實。