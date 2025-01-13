柏廐相映紅幫布文沖喜？

方嘉柏季初與布文攜手出擊極順，9月至10月狂轟錄得9W，但之後直至11月27日才於谷戰取下合作第10W，馬房更在12月未勝，幸好柏廐沉寂期已過，踏入2025年，先有「舞林密碼」配黃智弘於田草破悶局贏馬，上周三谷戰再憑配布文的「三軍勇將」增添進帳，可見馬房氣勢回來了！今次小方沿用季初贏馬方程式，用布文的「相映紅」熱透身可坐正！

第3場四班1650米，小方所派4歲馬「相映紅」乃2024年香港國際拍賣會新馬，至今4仗更全部由布文策騎，首戰已於田草1400米追獲季軍，前仗初跑谷草一哩得亞軍亦佳，上仗再戰同程於馬林中穿上得殿軍，只輸個多馬位而回，進度依然理想，既然人馬默契十足，今次布文再騎，隨方嘉柏最近氣勢轉旺，此駒操足而來，有權進步坐正。

小方今次周三晚有4駒攻堅，除了「相映紅」此匹質新馬想贏馬交代，另外兩匹4歲馬「銀刺勇士」及「超強六十」同樣在陣上一再交出好走勢，當銳分子有力配合出擊。

第5場四班1000米，香港會挑戰盃，「超強六十」至今跑過9仗，兩次上名俱在同程取得，上仗排12檔也夠前速進佔馬群中間位置，於二疊機動位置鬥衝，直路先透出差點得手，僅被有豐厚經驗的谷草能手「皇帝英明」趕過勝出，「超強六十」跑獲亞軍已反映近況出色，今次捲土重來再攻同程，埋門彈閘夠積極，移入至9檔起步，可望打開勝門。

第6場四班1200米，「銀刺勇士」今季10月抖夠復出跑谷草1000米已追得季軍，反映潛質，上仗作季內第3仗，列戰騎師錦標賽第1關，抽中麥道朗得第5名，表現不俗。今次抖個多月才再上陣，上月尾於巴度胯下試泥閘，全程輕鬆跟走追得第2名，狀態吸引！今回增程出爭谷草1200米，跟牢步速即叫胡。