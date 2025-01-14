外流發展近兩年　法國靚女騎師昨日祖家披甲

麥晴欣自完成日本地方競馬客串期後，同佢另一半返回法國家鄉休息兼探親，對於呢位闊別祖家國馬圈一段時間嘅靚女騎師，終於鳥倦知還，昨日於卡涅馬場(Cagnes-Sur-Mer)冬季賽期上陣，全日就只參加咗第6場嘅3歲馬2000米讓賽，出戰唯一坐騎Louis Deux，可惜無乜睇頭，11駒賽事，只以第7名終點。

呢次麥晴欣再於法國上陣，已經相隔接近兩年，對上一次已經係2022年4月29日，而為咗一圓佢嘅東瀛夢，疫情後9月就飛去日本參加JRA全年騎師牌照考試，可惜連續三年首輪筆試已經肥佬，而呢段期間，佢就放棄咗法國基業放眼海外，選擇咗去美國同埋澳洲發展佢嘅策騎事業，效期卻不似預期。

雖然昨日再响祖家上陣，但麥晴欣強調亦只係作短時間客串，因為早已事先張揚，嚟緊9月，將會第4度飛去日本將考JRA騎師牌照，所以暫時就會留在法國上陣，5月之後日本NAR再次開放海外騎師客串牌照申請，佢會考慮再飛當地上陣，然後就會專心應付新一年JRA騎師牌照考試嘅來臨。

明日麥晴欣將會繼續於卡涅馬場上陣，暫時就卜定咗4匹坐騎。