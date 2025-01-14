【張基焦點】嘉熙高呼讓愛高飛

陳嘉熙自從季初憑「非凡達」開齋後，雖然因傷缺陣一段時間，但近期明顯缺乏支持，周三跑馬地賽事終於獲「讓愛高飛」一匹坐騎，此駒減分已多兼落到五班，不能忽視。另外，「金佰令」重返谷草並無問題，近期狀態已好，可以變身。「智勇名駒」增程更合腳法，換人可以看高一線。「椒椒醒」匆匆再出必盡拚，可望收復前失。

第1場五班1800米，「讓愛高飛」加盟鄭俊偉馬房後，的確花了不少心機搞好健康狀態，其實今季4戰也表現不差，陣上喜見追馬，只是年紀漸長性能有變，可能要跑更長路程，今次落到五班扳上1800米，除去眼罩屬正路部署，換陳嘉熙減5磅更有優勢，埋門操練表現亦吸引，可以吼實。

第8場三班1650米，「金佰令」前仗田草1600米獲季，幾乎與「信心星」同到屬好賽績，上仗對手更強才無表現，今次小休後朝早操練狀態好，過往曾贏谷草1200米，轉場肯定可以適應，級數亦稍秤先同場對手。

第2場四班1800米，「智勇名駒」於愛爾蘭曾贏1891米，性能比較均速，上仗谷草一哩入Q盡顯能耐，今次增程必冇問題，即使同場看似多快馬，但部分對手狀態成疑，屆時未必交出應有水準，而此仗「智勇名駒」換艾兆禮韁繩更合，當然有力坐位望贏。

第9場三班1200米，「椒椒醒」雖然匆匆再出，但1216磅大大隻比較襟搏，體力應該應付有餘，而今次同場的主要對手「晨曦儷人」加分多，相比之下，「椒椒醒」可望收復前失。