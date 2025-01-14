【進階選項】金佰令谷草佔先

剛周日沙田賽事，是由一眾4歲馬擔正主角，結果「球星」、「皇仁歡星」及「納百川」順利勝出，後兩駒更是全場最低分挑戰成功，不過同日亦有多駒在陣上發揮未如人意，部分更等於無跑過，大家有時間可翻看賽事片尋寶。

其實沙田及谷草賽事獎金一樣，除非有遠大目標，否則手持一匹弗馬但又未必有太多分在手，留待谷草出擊避開一眾老虎更划算。類似情況如今次第8場三班1650米，正因為同班精英在剛周日已上陣，形成今場掛頭牌「我做到」只是73分馬，明顯是弱組三班。姚廐「金佰令」上季初已在谷草1200米氣走今季3捷的「勇敢巨星」，細場絕無問題，今季3戰跑田草惡馬如雲的組別，但前仗憑1檔之助亦可力逼「信心星」跑第3輸頸位，上場對手更強輸3個半馬位，周俊樂更因犯規被罰停賽。敗後賽前泥閘純粹輕舒腳頭，騎者剛策「陽光勇士」走位極不合心意，今再拍這匹姚廐馬希望順利補中。

第6場「飛黃」前仗配周俊樂初跑谷草已略有支持飛，結果直路上要不停轉位橫越跑線，到擺正再加速時對手已捷足先登，但這席第4亦初見其能力。上仗轉戰田草配艾兆禮，沿途所見跑起來兩邊擺有點不知所措，最後跟跑而回。「邱吉爾」在港子嗣整體成績谷優於田，同晚如「駿彩飛馳」及「華美之威」都是爭勝分子。「飛黃」回師谷草夜賽相信可令這匹3歲馬更放鬆，兩匹主要對手均排外檔，居中咬好位鬥後勁有力出頭。