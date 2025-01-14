【三重彩地帶】三降四立即開「火」

第5場四班1000米，香港會盃，「天火同人」上季8戰全跑同程並錄得1冠3亞2殿，其中更與「美麗第一」串Q，而歷來4W9P亦全部出自同程，惟今季5仗卻跑其他路程，旨在減分，落班即復爭強項，用貝知仁乏號召力，正合韋達作風，今晚韋廐兵力不弱，係時候靜極思動。複膽另一匹揀「萬眾開心」，同樣是三降四，加上潘頓排1檔，爭勝條件俱備。

「超強六十」上場同程12檔形勢一般力追僅敗，今場快馬多應有合適步速供發揮。「電路七號」及「知道長勝」上場列陣騎師錦標賽配陌生人，發揮一般，今次俱用番最合拍的騎師，可期重拾水準。

第6場四班1200米，「你知我得」上場同程贏「真心傳奇」，當然是高水賽績，惟今場重磅兼排檔外移，宜腳忌膽，既然熱門欠穩，今場策略宜複式下注。「海藍寶」投游廐兩戰漸入佳境，今場快馬欠奉，有機會放頭操控步速。「光輝所願」上場跟前獲亞效果不錯，不敵大超班「觀天下」敗不足辱。「五福星」能力唔高要靠檔位形勢配合，今場3檔可跟前而估計步速偏慢，便是這類邊線馬偷襲的好機會。「飛黃」前次同程獲殿已有多少露光，再出轉田草洗底，今晚返回谷草，可期揭開真面目。■海東