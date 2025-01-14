【晨課起筷馬】敲方仔呢口孖寶

今次回師谷草舉行9場夜賽，方嘉柏馬房出馬4匹，雖然量唔係多，但匹匹都有一定牌面，隨時大舉興兵，值得高度重視。

第5場四班1000米，香港會盃，「超強六十」在港兩季仍未出頭，質新馬適應需時，季內兩度試閘，不論沙田或從化都有好走勢，反映具備一定作戰能力。今季先後已跑過5仗，其中上仗出爭同程排12檔，形勢相當不利，起步後鞍上人巴度已不斷催策，可惜仍搶唔出，全程居中走外疊，但直路愈騎愈有更一度透出，最終不敵「皇帝英明」屈居亞軍，表現已屬來港後最好一次。「超強六十」拚後操練工夫未算太多，以緩操作回氣性質，直到上周四，安排到草地彈閘，起步反應快，沿途撒開大步疾走，末段更締22秒2完成，四蹄盡展，出腳挺勁有力，狀態一流，今仗瞄準上名路程上陣，係時候打破悶局。

銀刺勇士試閘從容

第6場四班1200米，「銀刺勇士」係另一匹未勝馬，季內跑過3仗都係谷草1000米，今回轉戰1200米，表面上係讓路予廐侶「超強六十」，不過「銀刺勇士」賽前工夫做得更充足，無理由係副車身份，尤其係上月尾試咗鋪田泥1200米閘，卜定巴度過檔，該課閘採取留前鬥後跑法，愈衝愈勁，力逼「快樂高球」姿態從容不迫，成熟程度大幅扳升，在港同父馬平均取勝路程1255米，今回增程跑1200米，預期更合發揮，呢口騎練孖寶，值得一敲吧！

■陳志懷