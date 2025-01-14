【耀眼精選】重要證人子嗣 有力包辦三寶

剛戰3場4歲系列賽搶分戰都相當精彩，尤其尾兩場競爭過程激烈到好似跑緊大賽，馬匹收慢、塞車明顯比其他場次多。布文策「米奇」同「平凡騎士」嘅演繹，備受各方批評，筆者當日都有提供呢對馬亦有真金白銀投注，如果再加把口立場上唔夠中立，不過作為有份輸錢響「平凡騎士」身上嘅投注人，對於坊間連日來批評布文發表嘅論點，應有更客觀嘅評論。

綜合各同業、網上留言、KOL評論，筆者認同「平凡騎士」末段攞位相當老襯，如果一早掟到最出應該可以輕勝。不過對部分人士批評布文蓄意漏閘，早段欠積極，筆者就唔多認同。或者騎師真係可以叻到令馬匹起擒，但翻看巡邏影片「平凡騎士」今次純屬意外，起步失機，個人認為等馬匹踏番順步韻平復心情，比起死捽爛捽效果會更好，後者隨時令到馬匹過早耗力，或者冇咗回氣位，輕則末段腳軟，重則跑傷匹馬。而且大墮後嘅畫面，好大程度係視角差做成，同場對手跑咗兩三步後開始推向高速，「平凡騎士」仲未踏番順兼順勢打斜走切埋欄，視角上自然難睇。

今期提供「競駿天下」、「喜旺駒」同「晨曦儷人」都出自擅谷戰嘅「重要證人」（Star Witness），睇吓可唔可包辦一口同父馬三寶。