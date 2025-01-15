【分秒在握】火力全開繼續反彈

踏入2025年4戰未嘗一勝的廖康銘，今次布下重兵，昨文提及的「駟跑得」外，「年少多好」及「椒椒醒」都係牌面馬，而五升四班的「超勁火力」，跑法機動亦有權衝擊季內第3W。

曾經一度逼近榜首位置的廖康銘，想不到來到2025年連番搏殺失手，繼上周三「椒椒醒」力追不及以短頭位飲恨之後，剛周日「旺旺快駒」及「智跑得」就一匹未能放到、一匹未能追到跑第2，今次大軍壓境，看來求突破之心相當明顯。

列陣第7場四班1200米的「超勁火力」，近仗轉向快活谷發展後有極大進展，不但成功打開勝門，而且更愈跑愈勁取得第2捷，近兩次出爭同程全勝，今次回升上四班重配霍宏聲，能否撼贏潘頓坐騎「北地烈馬」呢？

「超勁火力」大前仗在港首捷，於谷中1200米碰着「三代同心」，結果受讓5磅之下贏半馬位；兩駒上仗再碰頭，「超勁火力」受讓縮減至1磅，但反而將贏馬距離擴闊至兩個馬位，反映馬匹根本在不斷進步中。其實「超勁火力」上仗贏馬，孭到134磅之下，末段仍衝到22秒8，今次少負11磅至123磅，相信更加好衝，霍宏聲上仗因誤會失去帥權，今次重策必賣力，而馬匹跑法彈性排在3檔，大可沿用上仗跟守好位，直路鬥衝之谷中致勝良方。

■長風

第7場 5超勁火力 8電訊驕陽

2北地烈馬 10辣得駕勢