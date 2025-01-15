【場地點樣】谷草B欄夜賽預測跑好地.

跑馬地馬場今晚夜賽如常，共編9場草地賽事，以移欄B跑道進行競逐，頭場開跑時間為晚上6時40分。就今晨場地預測，掛牌為「好地」，度地儀指數為2.71。

今次以魔鬼B欄賽道競逐，結合現階段令人失望場地狀況，相信前中段沿欄以至二疊守好位馬匹，充分利用直路外疊理想場地衝刺，絕對係致勝關鍵。

正如上次本欄已經提到，上星期夜賽使用全闊A欄競逐，內疊縱使養完草，情況依然令人洩氣，直路場地偏差愈跑愈嚴重，愈後場次中外疊後上贏馬，更加係愈追愈起勁，甚少騎師會考慮內疊場地慳位可以反敗為勝。

結合對上一次於12月11日舉行嘅B欄夜賽，9場頭馬同樣大利後追馬匹，以中外疊衝刺佔絕對，就算當日一放到底巨型冷門「寶城智星」，鍾易禮轉正入直路，亦選擇輕輕篩出外疊位置繼續催騎，是巧合抑或刻意，留待馬迷自行判斷，但既然直路出現偏差乃不爭事實。

值得一提上次B欄夜賽勝出頭馬，今次鎖定再攻B欄亦有3駒，分別為：「神煞金剛」、「獎星」與「我做到」，除咗「獎星」跑完一場泥地落敗隔沙，其餘兩駒都係留待今次谷草B欄再攻適合途程，臨場不妨優先留意。