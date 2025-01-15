春季嘉年華大豐收　精緻之道明日試閘向下半季進發

今個維省春季嘉年華成為風頭躉嘅「精緻之道」(Via Sistina)，經過小休放草之後，華禮納安排佢同旗下一批一級賽精銳，明日就會響華域園馬場(Warwick Farm)，進行休後首課900米彈閘，為佢部署下半季復出，向各項大賽目標做好準備。

連同於悉尼勝出雲絲仙子錦標，加上東寶錦標、覺士盾與維省冠軍錦標，「精緻之道」已經擸咗4項一級賽，雖然只係跑咗半季，當地馬圈已視之為準馬王，下半季小休復出部署，自然備受矚目。

據玉龍賽馬集團經理Vin Cox透露，雖然具體部署有待確定，但終極目標將會係4月12日舉行嘅女皇伊利沙伯錦標。

比起去年初來報到前季只跑咗兩場G1賽事，分別取勝於蘭威錦標，與及響女皇伊利沙伯錦標不敵「珍蓮驕驥」得亞，緊接而來下半季應該有較多上場機會，至於會唔會一如春季嘉年華，再有機會於維省大賽露面，例如3月29日舉行嘅澳洲盃，Vin Cox坦言會在考慮之列。

至於練馬師華禮納，明日安排G1精銳試閘，除咗「精緻之道」外，仲有「愛天仙」、「狂迷女孩」，以至3歲新星如應屆雅閣圍錦標得主「瑞士聯邦」(Switzerland)，與及考菲爾德堅尼冠軍得主Private Life等，全部都係榜上有名。