浸過鹹水零舍唔同　劉見龍返英復出表現神勇

英國年青好手劉見龍(Billy Loughnane)，上周跑埋溫爾馬場賽事，正好結束佢响澳洲學藝行程，飛返嚟英國只係抖咗一日，即刻駁住落繼續上陣，而且即刻有接風頭馬見面，而昨日接住於紐卡素馬場上陣更厲害，起孖之餘，全日跑6場，取得2冠3亞1季，上名率百分百。

劉見龍近兩季成為英國馬壇冒起新星，贏完英國冠軍見習騎師銜頭之後，上季成績榜已經殺入前四，居於冠軍莫艾誠、黎應揚與馬昆之後，以佢嘅支持度，新一季已經肯定成為衝冠其中重心騎師。

趁住歇冬期，劉見龍上月初飛咗去悉尼，跟隨活候夫人學嘢，客串汲取經驗當然係指定動作，雖然跑咗個6個星期只執4W，當地上陣機會唔多，不過一返到英國上陣，騎技更加精進，唔單只昨日於紐卡素全上名，其實周一於嶺飛馬場跑3件，除咗返英首仗即刻交出接風頭馬，亦得取得1冠1季1殿，兩日出賽隻隻坐騎有獎金，表現相當神勇。

嚟緊呢兩日，劉見龍依然馬不停蹄，今明兩日就會分別轉戰南圍同湛士福城上陣，又睇吓佢係咪可以延續勝勢，繼續連場數胡。