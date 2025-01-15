放棄飛馬世界盃 另一花旗精銳瞄準沙特盃

美國賽駒「好精力」(Rattel N Roll)，原本已經報名下周末於灣流馬場舉行嘅飛馬世界盃邀請錦標(Pegasus World Cup Invitationsl Stakes)，練馬師麥柏嘉決定放棄呢場大賽，留力下月舉行嘅沙特盃。

雖然比起落實報名，同來自美國嘅「寶礦獅山」，實績以至級數或許稍有不如，只因呢匹馬一再受4腳傷延誤，去年9月出戰，更係因傷休息一年復出首仗，久休跑G2即刻上名，由於跑得少關係，練馬師放棄為此駒出戰育馬者盃賽期，熱身完第二仗於去年11月底再攻G2成功補中。

由於休後復出連跑兩仗表現出色，幕後以至騎練躊躇滿志，決定放眼更高榮譽嘅沙特盃，至於放棄嘅飛馬世界盃邀請錦標，其實亦吸引咗唔少已經報名沙特盃嘅本土精英，先攻此場賽事作為最後熱身，再作部署。

正如應屆肯塔基打吡得主Mystik Dan，曾經與「寶礦獅山」與「青春永駐」三駒同到分勝負，後兩駒分獲亞、季，當中同屬美國賽駒身分嘅「寶礦獅山」，最近一場更加榮登育馬者盃經典大賽得主，如今與「青春永駐」一齊落實跑沙特盃。

究竟Mystik Dan會唔會下周末跑完再攻沙特盃，仲係未知數，依家率先多咗呢匹休戰多時，復出表現亮眼嘅「好精力」，不失為今屆沙持盃另一路奇兵。