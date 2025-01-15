【戰況R8】王經緯：我信游達榮　佢話呢隻跑得多但有潛力！

有時影相真係好講運氣，好似今晚第8場三班谷1650米，梁家俊騎住希斯匹「太陽勇士」明明已在外檔出頭，入面田泰安匹擺前走嘅42倍冷門「時時精準」好下風，但去到最後50米，安仔冇放棄，打番隻「時時精準」上來，最終步步輸但一步啄贏，力克「太陽勇士」爆冷開齋，仲幫埋幕後拎到150米自購馬特別獎金，賽後見到安仔Yeah晒好開心~是場跑第3、4名係同系的「時時稱心」及內欄竄上的「燊榮之星」。

馬主王經緯表示衝線一刻覺得「時時精準」已經輸咗，都準備去停車場揸車走，但最後贏，而屋企人嘅「時時稱心」跑入第3，都係一個滿意嘅賽果。

王生話，今場「時時精準」初戴眼罩，賽前練馬師覺得可以擺前，雖然今日B欄冇咩馬放頭帶到底，但都相信練馬師，結果一改跑法試出彩虹。佢亦提到，引入「時時精準」係因為自己有一支自購馬籤在手，就叫游達榮物色一匹PP，游達榮搵到之後都同佢講雖然隻馬喺新西蘭都跑得幾多吓，但相信佢仲有潛力，所以自己都同樣相信練馬師，游達榮都好認真同專業，每星期會拍片、打電話同你匯報馬匹進度，非常有上進心，現時贏馬感滿意，部署都係交畀練馬師決定。

第8場賽果：7-4-9-10

二重彩賽果：7-4(最後賠率257)