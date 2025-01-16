【賽後報告】天天得樂傷腳退出　符號巫顯東中段跑錯馬

是晚賽後報告撮要：

第2場：被查詢他在1200米處至900米處之間「符號」的騎法時，巫顯東表示，坐騎在該分段內閃，他因而須鼓勵坐騎上前以保持走第二疊。他說，坐騎於接近800米處時受催策，其後顯著墮退。小組告誡巫顯東，他於早段須催策坐騎超越內側的馬匹，其後在1200米處至900米處之間持續鼓勵坐騎上前，在此情況下是錯誤的做法。練馬師徐雨石確認所發出的指示是讓此駒領放。

第3場：「天天得樂」抵達起步點後接受檢查，被發現右前腿不良於行，小組遂按照獸醫意見著令此駒退出此賽。「天天得樂」必須試閘及格，並且通過必須包括額外診斷評估的獸醫檢驗後，才可再次出賽。賽後，蔡明紹報告，由於賽事早段步速較標準時間為慢，「酷霸王」跑來搶口，因而在直路上衝刺乏力。

第4場：賽後，田泰安報告，「添開心」在直路彎外閃，因而於轉直路彎時走較外疊。賽後，梁家俊表示，「勇敢巨星」因大部分途程在沒有遮擋下走外疊而不利發揮，下仗若可增程角逐將可獲益。

第5場：賽後，蔡明紹表示，「駿馬之星」出閘緩慢，因而居於馬群後列。他說，坐騎沿途走勢稚嫩及外閃，直路上衝刺僅屬一般。巫顯東說，「鑽石寶寶」在直路上對催策毫無反應，他於末段對坐騎的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第6場：「海藍寶」內窺鏡檢查氣管內有很多痰。「光輝所願」大部分途程走外疊，沒有遮擋。