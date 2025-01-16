潘頓周日坐騎　少過韋紀力薛恩

計埋尋晚起孖，潘頓在港已累積1810場頭馬，即係贏多4場就可以破紀錄，而喺周日沙田賽事安排11場賽事，但呢位冠軍騎師唔單止唔係夫卜上陣，最終只得7匹坐騎，或者同今期多咗麥道朗、薛恩同埋韋紀力3位好手來港客串一天有關，麥道朗早前來港成績咁好，呢次仍多支持可以理解，最終騎10駒。

估唔到薛恩、韋紀力兩位澳手高手依然咁受歡迎，前者都係騎10駒出賽，除咗兩場G1嘅「錶之銀河」、「美麗第一」，伍鵬志亦將兩匹初出馬「神舟彎月」、「包裝創新」以及「盈妍威楓」交由佢執韁，而一向同佢關係好嘅方嘉柏，就提供「昭易搵」、「凡凡有餘」及「加非凡」3駒，黎昭昇亦將「四季醒」及上仗由潘頓建功嘅「勇霸龍」交畀佢騎。

至於韋紀力對上一次來港客串，已經係2019年3月17號嘅香港打吡大賽日，今次再度來港則騎8駒，巫偉傑除咗有出戰百週年紀念短途盃嘅「魔術控制」，亦將「精英至尊」、「博愛先鋒」、「爭金奪冠」交由其執韁，而希斯則有「金獅勝將」、「志滿同行」與這位老拍檔再度合作，其餘坐騎就係鄭廐「滿歡笑」及柏廐「大千氣象」。